14 лютого на стадіоні SoFi у каліфорнійському місті Інглвуді пройшов фінал чемпіонату Національної футбольної Ліги США. У матчі зустрілися команди Лос-Анджелес Ремс та Цінціннаті Бенгалс. Для американців та всього світу це не просто матч, а культурна подія.

Традиційно, 56-й супербоул залучає мільйони глядачів – матч транслюють по ТБ.

У перерві між ними також показують дорогу рекламу – за 30 секунд ефірного часу організатори вимагають $6,5 млн.

Цього року у перервах показали трейлери до майбутнього фільму про Доктора Стенджа, серіалу Володаря перснів, а також новий ролик з Світу Юрського періоду.

Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля

Перед початком матчу показали трейлер сиквела Лікаря Стренджа. Ролик хоч і короткий, але показав темну версію головного героя під голосовий супровід Патріка Стюарта. Прем’єру картини заплановано на 5 травня 2022 року.

Місячний Лицар

Серіал від Marvel розповість про супергероя та найманця, який був втягнутий у війну богів. Крім цього, Місячний Лицар боротиметься з власною проблемою – він страждає на дисоціативний розлад особистості. Шоу стартує на Disney+ 30 березня.

Netflix

Стрімінгова платформа показала, що чекає на користувачів у новому сезоні – фільм Сіра людина, детектив Енола Голмс, Проєкт Адам та інші картини.

Ні

У перерві також показали новий хорор від творця Геть та Ми. Прем’єру заплановано на 22 червня.

Швидка допомога

Майкл Бей показав трейлер нового фільму, який з’явиться у прокаті вже навесні – 7 квітня.

Загублене місто D

Глядачі також спостерігали за трейлером комедії із Сандрою Баллок та Ченнінгом Таттумом. Прем’єра – 7 квітня.

Володар перснів

Компанія Amazon представила на Супербоулі-2022 трейлер нового серіалу Володар перснів. Подивитись серіал можна буде вже 2 вересня на Amazon Prime.

Світ Юрського періоду 3: Домініон

Фінальна частина трилогії покаже оригінальних персонажів із Парку Юрського періоду. Прем’єру заплановано на 10 червня цього року.

Серіали AMC+

Iconic characters. Epic new worlds. Legendary series. It’s all here. pic.twitter.com/VFBHn9zPgu — AMC+ (@AMCPlus) February 14, 2022

Фанати американських серіалів також побачили рекламу фінальних сезонів Краще подзвоніть Солу та Ходячі мерці. Не обійшлося і без нового серіалу – Інтерв’ю з вампіром.