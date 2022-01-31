Стримінговий сервіс Netflix опублікував трейлер фільму Техаська різанина бензопилою – продовження популярної однойменної хорор-франшизи.

Нова стрічка розповість про події, що відбуваються через 50 років після першого фільму. За сюжетом група молодих людей приїжджає до містечка Харлоу та стикається з маніяком-убивцею на прізвисько Шкіряне обличчя.

Впоратися із загрозою та залишитися живими героям прагне допомогти Саллі Хардесті – головна героїня оригінальної картини. Саме їй колись вдалося врятуватись від переслідування Шкіряного обличчя.

– Я 50 років чекала цієї ночі, щоб просто побачити його знову, – сказала Саллі у трейлері.

Прем’єра стрічки Техаська різанина бензопилою відбудеться на Netflix 18 лютого. У фільмі можна буде побачити Олуен Фуере, Елсі Фішер, Нелл Хадсон, Мо Данфорд, Марка Бернема та Сару Яркін. Режисером виступив Девід Блу Гарсіа.

Нагадаємо, що перший фільм серії жахів Техаська різанина бензопилою був знятий 1974 року.

Нова стрічка ігнорує всі сиквели, які знімали після оригінального фільму. Загалом за мотивами моторошної історії було створено шість фільмів, останній з яких – Техаська різанина бензопилою: Шкіряне обличчя – з’явився на екранах у 2017 році.