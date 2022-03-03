Вода камінь точить: Вакарчук звертається до матерів російських солдатів

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів про свій візит до Харкова – він хоче підтримати жителів міста, якому зараз дуже важко.

В ефірі Фактів ICTV Вакарчук розповів, що йому дуже складно дивитися на своє улюблене місто в такому стані, але він сюди приїхав, щоб підтримати мільйони людей.

– Дуже важливо бути всім на своєму місці. Я доволі відома людина, і для багатьох важливим є те, що я скажу і де буду. Моя місія – підтримувати людей у ​​найважчих місцях. Насамперед – це військові шпиталі, а також місця, де можна підтримати військових, – розповів Святослав.

Музикант також вважає, що його слова впливають і на росіян.

– Зараз дуже складно отримати зворотний зв’язок. Але, як то кажуть, вода камінь точить. На мою думку, найбільше зараз впливатимуть саме санкції, а не наші звернення. Також у Росії буде величезна кількість поховань солдатів, і це також дуже вплине. Все що я роблю — звертаюся до матерів солдатів і повторюю їм те саме: або ви вийдете на вулиці, або отримуватимете ваших синів у мішках. Наша армія дає відсіч, і так буде доти, доки останній черевик російського солдата не піде з нашої землі, – додав Вакарчук.