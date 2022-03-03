Вода камень точит: Вакарчук обращается к матерям российских солдат

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал о своем визите в Харьков — он хочет поддержать жителей города, которому сейчас очень тяжело.

В эфире Фактов ICTV Вакарчук рассказал, что ему очень сложно смотреть на свой любимый город в таком состоянии, но он сюда приехал, чтобы поддержать миллионы людей.

— Очень важно быть всем на своем месте. Я достаточно известный человек, и для многих важно то, что я скажу и где буду. Моя миссия — поддерживать людей в самых тяжелых местах. В первую очередь — это военные госпитали, а также места, где можно поддержать военных, — рассказал Святослав.

Музыкант также считает, что его слова влияют и на жителей России.