Вода камень точит: Вакарчук обращается к матерям российских солдат

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал о своем визите в Харьков — он хочет поддержать жителей города, которому сейчас очень тяжело.
В эфире Фактов ICTV Вакарчук рассказал, что ему очень сложно смотреть на свой любимый город в таком состоянии, но он сюда приехал, чтобы поддержать миллионы людей.
— Очень важно быть всем на своем месте. Я достаточно известный человек, и для многих важно то, что я скажу и где буду. Моя миссия — поддерживать людей в самых тяжелых местах. В первую очередь — это военные госпитали, а также места, где можно поддержать военных, — рассказал Святослав.
Музыкант также считает, что его слова влияют и на жителей России.
— Сейчас очень сложно получить обратную связь. Но, как говорится, вода камень точит. По моему мнению, больше всего сейчас будут влиять именно санкции, а не наши обращения. Также в России будет огромное количество хоронений солдат, и это также сильно повлияет. Все что я делаю — обращаюсь к матерям солдат и повторяю им одно и то же: или вы выйдете на улицы, или будете получать ваших сыновей в мешках. Наша армия дает отпор, и так будет до тех пор, пока последний ботинок российского солдата не уйдет с нашей земли, — добавил Вакарчук.