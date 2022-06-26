Львівське кафе, де побувала американська актриса Анджеліна Джолі, знесуть. Про це заявив мер міста Андрій Садовий під час шоу Культурна оборона, в якому він брав участь як гість.

Садовий заявив, що МАФ встановлено з порушеннями закону – навіть візит Посла доброї волі ООН не врятує його від демонтажу.

– Ви розумієте, цей МАФ є незаконним, і ми його демонтуватимемо, – сказав Садовий.

Про візит Джолі до України стало відомо наприкінці квітня – тоді всесвітньо відома актриса засвітилася у львівському кафе. Подія швидко стала мемом, адже у закладі був хлопчик, який не звертав увагу на зірку та продовжував слухати музику та користуватися смартфоном. Про те, що з ним у кафе була акторка, дізнався лише після повернення додому.

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Після цього Джолі бачили у районі львівського вокзалу, де вона спілкувалася з українцями. Зірка також побувала в одному з інтернатів, а потім відвідала дітей у Бориславі.

Від візиту в Україну Джолі була у захваті – вона заявила, що захопилася сміливістю та мужністю нашого народу, і додала, що війна впливає на ціле покоління українських дітей.