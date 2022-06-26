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Визит звезды не помог: во Львове снесут кафе, которое посетила Анджелина Джоли

26 июня 2022, 16:44
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Джоли
Источник: Depositphotos

Львовское кафе, в котором побывала американская актриса Анджелина Джоли, снесут. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой во время шоу Культурна оборона, в котором он принимал участие в качестве гостя.

Садовой  заявил, что МАФ установлен с нарушениями закона — даже визит Посла доброй воли ООН не спасет его от демонтажа.

— Вы понимаете, этот МАФ является незаконным, и мы будем его демонтировать, – сказал Садовой.

О визите Джоли в Украину стало известно в конце апреля — тогда всемирно известная актриса засветилась во львовском кафе. Событие быстро стало мемом, ведь в заведении был мальчик, который не обращал внимание на звезду и продолжал слушать музыку и пользоваться смартфоном. О том, что с ним в кафе была актриса, узнал только после возвращения домой.

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После этого Джоли видели в районе львовского вокзала, где она общалась с украинцами. Звезда также побывала в одном из интернатов, а после — навестила детей в Бориславе.

От визита в Украину Джоли была в восторге — она заявила, что восхитилась смелостью и мужеством нашего народа, и добавила, что война влияет на целое поколение украинских детей.

Теги
Анджелина Джоли Львов МАФ
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