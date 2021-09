Вивалюються всі дівочі принади: у мережі розкритикували купальники Кайлі Дженнер

Бізнесвумен і блогер Кайлі Дженнер презентувала лінійку купальників Kylie Swim 17 вересня. Багато користувачів, які встигли замовити купальники, жорстко розкритикували їх якість.

Б’юті-магнат представила цільні купальники з вирізом ($80) і класичні трикутні бікіні ($40), а також саронги (в нашому розумінні це парео) ($45).

Одна з користувачок мережі показу неакуратні шви, прозору тканину і недбалий крій. Інша дівчина також зазначила, що продукт, який вона отримала, був прозорим, і пожартувала: Вам можуть знадобитися певні додаткові підкладки.

Також вона зазначила, що перед її купальника такий самий вузький, як і задня частина.

– Тобі потрібно покритися воском, зробити лазерну епіляцію. Якщо у тебе там є волосся, його буде видно, – зазначила дівчина.

Користувачі кажуть, що такі купальники хороші для селфі, але не плавання.

Також своє невдоволення якістю купальників Дженнер висловили і користувачі Twitter.

Okay but Kylie Jenner’s swim suit line doesn’t hold half the girls coochies that she’s posting…all their coochies are hanging out! Completely lips and all!!pic.twitter.com/gNLGCgXofm

— Λlyse (@okalyse_xo) September 23, 2021