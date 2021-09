Вываливаются все девичьи прелести: в сети раскритиковали купальники Кайли Дженнер

Бизнесвумен и блогер Кайли Дженнер презентовала линейку купальников Kylie Swim 17 сентября. Многие пользователи, которые успели заказать купальники, жестко раскритиковали их качество.

Бьюти-магнат представила цельные купальники с вырезом ($80) и классические треугольные бикини ($40), а также подходящие саронги (в нашем понимании это парео) ($45).

Одна из пользовательниц сети показа неаккуратные швы, прозрачную ткань и небрежный крой. Другая девушка также отметила, что продукт, который она получила, был прозрачным, и пошутила: Вам могут понадобиться какие-нибудь дополнительные подкладки.

Та же покупательница отметила, что перед ее купальника такой же узкий, как и задняя часть.

Тебе нужно покрыться воском, сделать лазерную эпиляцию. Если у тебя там есть волосы, они будут видны, — отметила девушка.

Пользователи говорят, что такие купальники хороши для селфи, но не плавания.

Также свое недовольство качество купальников Дженнер высказали пользователи Twitter.

Okay but Kylie Jenner’s swim suit line doesn’t hold half the girls coochies that she’s posting…all their coochies are hanging out! Completely lips and all!! pic.twitter.com/gNLGCgXofm

— Λlyse (@okalyse_xo) September 23, 2021