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Вываливаются все девичьи прелести: в сети раскритиковали купальники Кайли Дженнер

30 сентября 2021, 10:32 Євгенія Шапоренко
Вываливаются все девичьи прелести: в сети раскритиковали купальники Кайли Дженнер

Бизнесвумен и блогер Кайли Дженнер презентовала линейку купальников Kylie Swim 17 сентября. Многие пользователи, которые успели заказать купальники, жестко раскритиковали их качество.

Бьюти-магнат представила цельные купальники с вырезом ($80) и классические треугольные бикини ($40), а также подходящие саронги (в нашем понимании это парео) ($45).

Одна из пользовательниц сети показа неаккуратные швы, прозрачную ткань и небрежный крой. Другая девушка также отметила, что продукт, который она получила, был прозрачным, и пошутила: Вам могут понадобиться какие-нибудь дополнительные подкладки.

Та же покупательница отметила, что перед ее купальника такой же узкий, как и задняя часть.

Тебе нужно покрыться воском, сделать лазерную эпиляцию. Если у тебя там есть волосы, они будут видны, — отметила девушка.

Пользователи говорят, что такие купальники хороши для селфи, но не плавания.

Также свое недовольство качество купальников Дженнер высказали пользователи Twitter.

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