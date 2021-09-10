Американська модель та блогер Кайлі Дженнер вразила фото у відвертому вбранні.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила світлини, на яких позує у прозорому комбінезоні, який підкреслює її вагітний животик.

Свій образ вона доповнила чорним оверсайз плащем, туфлями на підборах, вечірнім макіяжем та зачіскою із зібраним волоссям.

У такому досить відвертому вбранні Кайлі з’явилася на вечірці на Тижні моди у Нью-Йорку.

Користувачам мережі сподобався новий пост зірки, оскільки менше ніж за годину світлини набрали понад 4 млн лайків.

У коментарях шанувальники Кайлі Дженнер зазначили, що вона має чудовий зовнішній вигляд.

Нещодавно Кайлі Дженнер підтвердила свою другу вагітність. Вона оприлюднила відео, на якому показала кадри з сімейного архіву, зокрема момент УЗД і реакцію щасливого Тревіса Скотта, який побачив на моніторі свою майбутню дитину.

На ролику видно, що пара вирушила на УЗД разом зі спільною 3-річною донькою Стормі.

Нагадаємо, що Кайлі та Тревіс закрутили роман наприкінці весни 2017 року, а через рік у них народилася дочка.

Проте через деякий час стосунки пари погіршилися через зради репера. Але потім вони знову почали разом з’являтися на публіці.