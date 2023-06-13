Українському артисту Віталію Козловському видали повістку до військкомату. Музикант з’явився в ТЦК і поділився своїми планами в Instagram.

Так, на сторінці співака з’явився знімок, де Віталій сидить за столом із чоловіком у військовій формі. Сам Козловський підписує документ – музикант не шукав обхідних шляхів і пішов на контакт із представниками військової сфери.

– Ось і до мене прийшла повістка, – коротко підписав знімок Віталій.

Менеджер співака Юлія Бакуменко розкрила трохи більше деталей щодо ситуації. Як виявилося, артист уже пройшов медкомісію і скоро вирушить у військову частину. Це була мобілізаційна повістка, і тепер музикант приміряє військову форму, щоб приєднатися до захисників.

Нагадаємо, що за понад рік повномасштабної війни Віталій активно допомагав ЗСУ своєю музикою. Він збирав гроші на благодійних концертах, а також виступав для військових.

Навесні Козловський разом із Тарабаровою присвятив пісню захисникам, які полягли в бою з окупантом. Артисти заявили, що ні на секунду не варто забувати про ціну вільної України – це життя наших військових.