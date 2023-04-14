Виталий Козловский и Светлана Тарабарова выпустили песню Струны и клип для нее. Артисты посвятили работу воинам, которые полегли на войне за свободную Украину.

В клипе снялись сами музыканты, которые идут по улицам города в дождливый весенний день, передвигаются на транспорте и поют на обочине дороги. Уже в самом конце они приходят на кладбище, где похоронили героев нашей страны.

Сама съемка видео происходила во время беременности Тарабаровой — артистка была в положении на последнем месяце.

— Недавно я вернулся из Донбасса пораженный тем, какими усилиями защищается каждый миллиметр земли. Эта цена — жизни наших людей. Мы просто не имеем права жить так, будто войны нет, не должны ссориться, жаловаться. Нужно помогать и делать все, чтобы приблизить победу, — заявил Козловский.

Тарабарова также прокомментировала выход песни — все началось с предложения Виталия спеть дуэтом, и текст песни ее растрогал.

— Она посвящена нашим защитникам. У меня, как и у большинства людей, есть номера телефонов, с которых никогда не напишут, но удалить их я не могу. Сейчас наблюдается усталость от войны и шароварщина. Важно напоминать людям о войне и о цене победы, которую сейчас платят наши защитники, — добавила Светлана.

Недавно Тарабарова рассказала об попадании снаряда в ее родную школу в Херсоне. Так, оккупанты обстреляли учебное заведение в городе — разрушили одну из кирпичных опор прямо перед входом.