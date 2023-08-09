Артист Віталій Козловський показав, як проходять його будні на фронті, і поміркував про життя. Боєць зізнався, що сумує за колишнім життям, коли він тримав у руках мікрофон, а не автомат.

Життєрадісним знімком Віталій поділився в Instagram.

На знімку артист у військовому екіпіруванні сидить у лісовій посадці й курить. Поруч із ним – шолом, і по волоссю видно, що йому дуже спекотно. Попри втому, Віталій виглядає веселим і усміхається для камери – він розуміє, що не шкодує про своє рішення піти в армію.

– Не про таке життя я мріяв. Але сьогодні по-іншому не можу. Хоча дуже сумую за своїми і за сценою.., – заявив артист.

Користувачі мережі також поностальгували за минулим артиста – він багатьох радував своїми концертами:

А ми сумуємо за вашими виступами! Дуже пишаємося вами! Спасибі за захист!

Тобі ще доведеться порадувати нас новими хітами. А взагалі, не дарма ти подобався мені ще з часів караоке.

Бережіть себе, Віталію, а ми дочекаємося ваших концертів.

Це і є мужність – приймати життя таким, як воно є, і брати на себе виклик.

Після проходження курсу молодого бійця, Козловський показав свій побут на фронті – він зняв бліндаж, у якому разом зі своїми братами по зброї ховається від снарядів ворога. При цьому, музикант ще саркастично описує ситуацію, в якій опинився, і не втрачає позитиву.