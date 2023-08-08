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Все як за райдером: Козловський порівняв службу на передовій зі своїми концертами

8 Серпня 2023, 20:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Виталий Козловский

Віталій Козловський продемонстрував службові будні українського бійця. Співак і солдат показав, як відпочиває в бліндажі.

Знімок зі своєї служби артист опублікував в Instagram.

Козловський

На фото видно, що Віталій перебуває під укриттям на бойовій позиції. Схоже, разом зі своїми братами по зброї Козловський облаштував бліндаж із брезенту та дерев’яних балок.

Навіть у таких не найприємніших умовах, музикант не втрачає оптимізму й іронізує – каже, що все так, як було в його списку вимог.

– Усе як за райдером, – віджартувався Віталій.

Також артист показав і своє обличчя – борода вже майже заросла, та й сам він має гарний вигляд.

Козловський

Нагадаємо, що в липні Козловський пройшов курс молодого бійця. Музикант заявив, що позаду виснажливі тренування. Він навчився дисципліни, тож служитиме разом з іншими бійцями з різних куточків України.

Через деякий час артист показав, як змінює локацію разом зі своїми братами по зброї – він їде в авто, набитому рюкзаками й автоматами. З фото помітно, що настрій у зірки чудовий.

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Війна в Україні Віталій Козловський
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