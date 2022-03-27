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Ганс Циммер зупинив концерт, щоб показати відео з українським піаністом

27 Березня 2022, 04:34
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Ганс Циммер зупинив концерт, щоб показати відео з українським піаністом

Голлівудський композитор Ганс Циммер перервав концерт у Лондоні, щоб показати публіці відео зі Львова. На ньому піаніст грає композицію Time з фільму Початок на львівському залізничному вокзалі під звуки сирен, що сповіщають про повітряну тривогу.

– Зазвичай наприкінці вечора ми виконуємо останню композицію Time. Але спочатку я хотів би показати вам її іншу версію, яка була зіграна за інших умов. Моя донька знайшла це відео у соцмережах, — сказав Циммер.

Відео показали під час концерту у Лондоні в рамках туру Hans Zimmer Live, куди композитор вирушив 15 березня разом з 10 представниками оркестру Одеського оперного театру, яким його команда допомогла виїхати з України під час війни з РФ.

 

 

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Допис, поширений Alex (@alexpian_official)

Також оркестр виконав композицію, присвячену українським жінкам. Музику супроводжували фотографії жінок, які зараз захищають Україну у лавах ЗСУ.

Згодом Циммер записав звернення до Олексія, подякувавши за духопідйомне виконання та вкотре висловив підтримку Україні.

 

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Допис, поширений Alex (@alexpian_official)

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Теги
Війна в Україні , Музика
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