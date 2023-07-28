Гурт Kalush презентував нову пісню під назвою До берега йду, мотивуючи українців у цей непростий час.
Новий трек артистів закликає українців залишатися вірним собі та не зупинятися перед перешкодами. Тільки так ми зможемо прийти до перемоги, яка нам коштує дуже дорого.
– Наша нова пісня про подолання труднощів, про внутрішній дух. Потрібно бути вірним собі, не піддаватися впливу і знаходити в собі сили та мотивацію. Вірте в себе і свою справу, – заявив Олег Псюк, фронтмен Kalush.
Користувачі мережі оцінили мотиваційні рядки та приємний музичний супровід:
- Kalush, дякую за цю прекрасну музику.
- Ось це я розумію хвиля пішла. Наш Український музон. Слава Україні!
- Качнуло сильно, чур я в човні. Слава Україні та українській музиці
- Просто неймовірне виконання і чудовий відеоряд! Тому від мене це однозначно лайк!
Нещодавно гурт Quest Pistols презентував нову пісню Хто ми є. Трек присвячений єдиному шляху до перемоги, про теплі спогади та ностальгію.
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