Группа Kalush презентовала новую песню под названием До берега йду, мотивируя украинцев в это непростое время.

Новый трек артистов призывает украинцев оставаться верным себе и не останавливаться перед преградами. Только так мы сможем прийти к победе, которая нам стоит очень дорого.

— Наша новая песня о преодолении трудностей, о внутреннем духе. Нужно быть верным себе, не поддаваться влиянию и находить в себе силы и мотивацию. Верьте в себя и свое дело, — заявил Олег Псюк, фронтмен Kalush.

Пользователи сети оценили мотивационные строчки и приятное музыкальное сопровождение:

Kalush, спасибо за эту прекрасную музыку.

Вот это я понимаю волна пошла. Наш Украинский музон. Слава Украине!

Качнуло сильно, чур я в лодке. Слава Украине и украинской музыке

Просто невероятное исполнение и замечательный видеоряд! Поэтому от меня это однозначно лайк!

Недавно группа Quest Pistols презентовала новую песню Хто ми є. Трек посвящен единому пути к победе, о теплых воспоминаниях и ностальгии.