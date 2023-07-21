Гурт Quest Pistols презентував нову пісню Хто ми є. Разом із композицією колектив представив кліп.

Новою роботою гурт порадував шанувальників після відродження оригінального складу, до якого увійшли Антон Савлепов, Костя Боровський та Микита Горюк. Тож це перша робота їхнього нового етапу творчості.

Композиція Хто ми є – про єдність і шлях до перемоги, про підтримку та людяність, теплі спогади, солодку ностальгію та магічну властивість музики лікувати душі. Сам кліп – квиток у минуле з довоєнними емоціями.

– Цей старий корабель та всі події на ньому як метафора нашого спільного минулого – Україна 2007. Як привид, він ходить десь по Дніпру кожної ночі, в той час, як ми з вами бачимо у своїх мріях та снах таке ж саме тепле безтурботне майбутнє. Хто ми є – питання, що наразі набуває фундаментального значення. Відкопати коріння, згадати себе, прийняти та цінувати. Але ще важливіше – жити саме тут і саме зараз, своїми свідомими діями будувати спільне світле майбутнє, – зазначив Антон Савлепов.

Цією роботою гурт хоче об’єднати українців: незважаючи на те, що всі ми різні, нас об’єднує любов до Батьківщини та бажання перемоги.