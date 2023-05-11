Вірші Шевченка пролунали зі сцени Євробачення 2023: запальний виступ Otoy

Реп-виконавець Otoy вийшов на сцену Євробачення 2023 у другому півфіналі. Він виконав адаптовану реп-версію вірша Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати.

24-річний музикант показав щось незвичайне, міжнародний пісенний конкурс ще точно не чув на своїй сцені вірша Шевченка, та ще й у такій адаптації. Otoy з’явився перед глядачами в оточенні підтанцьовки та бек-вокалу.

Варто зазначити, що репер приєднався до виступу Марії Яремчук, наприкінці їхнього номера також з’явилася Злата Дзюнька.

– Увесь світ усвідомив силу і волю українського народу. Настав час усвідомити нашу культурну силу і масштаб, бо Україні є що показати. Ми вільні в наших прагненнях, ми сміливі в нашій творчості, – говорив Otoy.

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У своїй творчості репер проєктує власне сприйняття світу, життєві переживання та емоційні стани людей, які супроводжують його на різних етапах життєвого і творчого шляху.