Марія Яремчук вийшла на сцену другого півфіналу Євробачення 2023 у Ліверпулі. Виступ співачки став великим поверненням на сцену – останні п’ять років вона не давала концерти та не випускала пісні.

На сцені в Ліверпулі Марія Яремчук виконала пісню свого батька Родина, а також показала музичну історію України.

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Танцівники були вбрані у білі костюми із зображенням українських митців. Їхні портрети здалеку нагадували плями крові.

Наприкінці номера на сцені з’явився великий скрипковий ключ.

На сцену до Марії Яремчук приєдналися репер Otoy, який зачитав реп на вірші Шевченка, а також Злата Дзюнька з Щедриком. Номер Музика єднає покоління показав зв’язок між різними поколіннями українців і нашою музичною спадщиною.

У 2014 році Марія Яремчук представляла Україну на Євробаченні з піснею Tick-Tock, тоді співачка посіла шосте місце.