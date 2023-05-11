Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Музика

До мурашок! Марія Яремчук повернулася на Євробачення з піснею батька

11 Травня 2023, 23:40
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
До мурашок! Марія Яремчук повернулася на Євробачення з піснею батька

Марія Яремчук вийшла на сцену другого півфіналу Євробачення 2023 у Ліверпулі. Виступ співачки став великим поверненням на сцену – останні п’ять років вона не давала концерти та не випускала пісні.

На сцені в Ліверпулі Марія Яремчук виконала пісню свого батька Родина, а також показала музичну історію України.

Зараз дивляться

Танцівники були вбрані у білі костюми із зображенням українських митців. Їхні портрети здалеку нагадували плями крові.

Виступ Марії Яремчук на Євробаченні 2023 – відео 2 півфіналу Євробачення-2023 Фото 1

Наприкінці номера на сцені з’явився великий скрипковий ключ.

Виступ Марії Яремчук на Євробаченні 2023 – відео 2 півфіналу Євробачення-2023 Фото 2

На сцену до Марії Яремчук приєдналися репер Otoy, який зачитав реп на вірші Шевченка, а також Злата Дзюнька з Щедриком. Номер Музика єднає покоління показав зв’язок між різними поколіннями українців і нашою музичною спадщиною.

У 2014 році Марія Яремчук представляла Україну на Євробаченні з піснею Tick-Tock, тоді співачка посіла шосте місце.

Теги
Євробачення 2026 Марія Яремчук
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь