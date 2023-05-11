Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Музыка

Стихи Шевченко прозвучали со сцены Евровидения 2023: зажигательное выступление Otoy

11 мая 2023, 23:41
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Otoy

Рэп-исполнитель Otoy вышел на сцену Евровидения 2023 во втором полуфинале. Он исполнил адаптированную рэп-версию стиха Тараса Шевченко Садок вишневий коло хати.

24-летний музыкант показал что-то необычное, международный песенный конкурс еще точно не слышал на своей сцене стиха Шевченко, да еще и в такой адаптации. Otoy появился перед зрителями в окружении подтанцовки и бэк-вокала.

Стоит отметить, что рэпер присоединился к выступлению Марии Яремчук, в конце их номера также появилась Злата Дзюнька.

— Весь мир осознал силу и волю украинского народа. Пришло время осознать нашу культурную силу и масштаб, потому что Украине есть что показать. Мы свободны в наших стремлениях, мы смелые в нашем творчестве, — говорил Otoy.

Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 в Ливерпуле

В своем творчестве рэпер проецирует собственное восприятие мира, жизненные переживания и эмоциональные состояния сопровождающих его людей на разных этапах жизненного и творческого пути.

Читайте также:
Стихи Шевченко прозвучали со сцены Евровидения 2023: зажигательное выступление OtoyДо мурашек! Мария Яремчук вернулась на Евровидение с песней отца

Теги
Евровидение
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь