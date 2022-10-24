Віра Брежнєва продовжує заробляти гроші у Росії на тлі війни в Україні. Заради цього артистка приїжджала влітку у РФ – щоб переконатися, що з бізнесом та нерухомістю все гаразд.

Про це заявляють російські ЗМІ.

За їхніми заявами, Віра досі володіє квартирою та офісом у Москві – площа нерухомості становить 68 та 96 метрів відповідно. Причому ця квадратура не порожня, і приносить Брежнєвій гроші.

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Закордонні ЗМІ заявляють і про бізнес артистки в Пітері – там вона є співвласником магазину модного одягу Mysеasons, де продають модні речі з РФ та Азії.

Втім, ще на початку літа Брежнєва нібито розірвала усі контракти у Росії. Про це заявила її колишній менеджер Анастасія Драпенко. Тоді вона запевняла, що артистка не повернеться на територію країни-агресора.

Слова менеджера підтверджували й дії самої артистки. У жовтні Брежнєва заспівала разом з Tayanna про вишиванку. Зірки переспівали українську народну пісню, яка торкнулася душі фанатів.

Втім, на відміну від зірок-зрадників, як-от Ані Лорак, Брежнєва активно займалася волонтерством з перших днів повномасштабного вторгнення. Відомо, що артистка допомагала біженцям з України в Італії, виконуючи різну роботу у гуманітарних центрах, що розташовані по всій Європі.