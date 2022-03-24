Співачка Віра Брежнєва долучилася до волонтерської діяльності не в Польщі, як повідомлялося раніше, а в Італії.

В Instagram-stories Брежнєва вирішила уточнити, що займається волонтерством у пункті гуманітарної допомоги в Італії, де перебуває вже близько місяця. Також вона наголосила, що такі пункти та центри є по всій Європі, і вони всі роблять одну справу.

– Є пункти менші, є більше. У нас трохи менше і ми справляємося. А от у Любіні (Польща) величезний хаб – там завжди потрібна допомога. Вчора, сьогодні, завтра. Із житлом там питання, тому в ідеалі, щоби приїжджали ті, хто на місці, – повідомила Брежнєва.

До речі, саме в Італії Віра та її чоловік, продюсер Костянтин Меладзе, зіграли весілля в 2015 році. Ймовірно, там пара має власний будинок і саме тому артистка займається волонтерством там.

Раніше Віра Брежнєва показувала, як допомагає українцям. Тоді артистка й повідомила, що займається сортуванням гуманітарної допомоги.