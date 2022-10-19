Vera (Віра Брежнєва) та Tayanna переспівали відому ліричну пісню про сакральний оберіг українців – вишиванку. Артистки представили пісню під назвою Вишиванка, і тепер вона звучить у сучасному аранжуванні та у світлі останніх днів.

Відомо, що пісня вважається народною, але її авторами є поет Микола Сом і композитор Оскар Сандлер.

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Так, співачки заспівали про чорні та червоні нитки, пов’язавши їх із розлукою та любов’ю в умовах війни, з якими зіткнулися мільйони українців. Також йдеться і про українських жінок, які за допомогою полотна передавали своє тепло та кохання.

Відомо, що Vera і Tayanna вперше зустрілися з початку року для запису пісні, і ось що з цього вийшло.

Навіть обкладинку треку було створено на основі давніх українських традицій – її зробила вишивальниця Софія Гольдман-Манастирська у техніці ланцюжок, який активно використовували на Півночі та Заході України.

Нагадаємо, що Віра зараз займається не лише творчістю, а й змінами в особистому житті. У вересні ЗМІ повідомили, що Брежнєва розлучилася з Меладзе. Не виключено, що це сталося на тлі війни, адже артистка на боці України, тоді як композитор мовчить про вбивства.