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Брежнєва під новим ім’ям заспівала із Tayanna про вишиванку: сакральний оберіг українців

19 Жовтня 2022, 10:47
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Брежнева и Tayanna

Vera (Віра Брежнєва) та Tayanna переспівали відому ліричну пісню про сакральний оберіг українців – вишиванку. Артистки представили пісню під назвою Вишиванка, і тепер вона звучить у сучасному аранжуванні та у світлі останніх днів.

Відомо, що пісня вважається народною, але її авторами є поет Микола Сом і композитор Оскар Сандлер.

Зараз дивляться

Так, співачки заспівали про чорні та червоні нитки, пов’язавши їх із розлукою та любов’ю в умовах війни, з якими зіткнулися мільйони українців. Також йдеться і про українських жінок, які за допомогою полотна передавали своє тепло та кохання.

Відомо, що Vera і Tayanna вперше зустрілися з початку року для запису пісні, і ось що з цього вийшло.

Навіть обкладинку треку було створено на основі давніх українських традицій – її зробила вишивальниця Софія Гольдман-Манастирська у техніці ланцюжок, який активно використовували на Півночі та Заході України.

Вишиванка

Нагадаємо, що Віра зараз займається не лише творчістю, а й змінами в особистому житті. У вересні ЗМІ повідомили, що Брежнєва розлучилася з Меладзе. Не виключено, що це сталося на тлі війни, адже артистка на боці України, тоді як композитор мовчить про вбивства.

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Tayanna Віра Брежнєва
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