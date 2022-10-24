Вера Брежнева продолжает зарабатывать деньги в России на фоне войны в Украине. Ради этого артистка приезжала летом в РФ — чтобы убедиться, что бизнес и недвижимость в порядке.

Об этом заявляют российские СМИ.

По их заявлениям, Вера до сих пор владеет квартирой и офисом в Москве — площадь недвижимости составляет 68 и 96 метров соответственно. Причем эта квадратура не пустует, и приносит Брежневой деньги.

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Зарубежные СМИ заявляют и о бизнесе артистки в Питере — там она совладеет магазином модной одежды Mysеasons, где продают модные вещи из РФ и Азии.

Впрочем, еще в начале лета Брежнева якобы разорвала все контракты в России. Об этом заявила ее бывший менеджер Анастасия Драпенко. Тогда она уверяла, что артистка не вернется на территорию страны-агрессора.

Слова менеджера подтверждали и действия самой артистки. В октябре Вера спела вместе с Tayanna о вышиванке. Звезды перепели украинскую народную песню, которая тронула душу фанатов.

Впрочем, в отличие от звезд предателей, таких как Ани Лорак, Брежнева активно занималась волонтерством с первых дней полномасштабного вторжения. Известно, что артистка помогала беженцам из Украины в Италии, выполняя разную работу в гуманитарных центрах, которые расположены по всей Европе.