Певица Вера Брежнева навсегда покинула Россию и разорвала все контакты. Об этом заявила ее бывший менеджер Анастасия Драпенко.

— Нет, я не работаю с Верой Брежневой. Брежневой больше нет в России, она сюда не вернется, — заявила Драпенко на фестивале Красная площадь.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Вера активно помогала нашей стране. Певица с первых дней осуждает действия Кремля и призывает остановить эту войну, в которой гибнут и мирные украинцы.

В марте Брежнева активно помогала волонтерам в Италии, которые занимались украинскими беженцами.

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Певица также не стояла в стороне, когда мир узнал об ужасах Бучи, которые оставили после себя военные РФ. Она заявила, что не может поверить в то, что это происходи в ХХІ столетии.

— Не могу поверить в этот ад. Оказывается, не существует слов, которые могут выразить боль, — прокомментировала звезда.

Не только Брежнева уже никогда не приедет в Россию — многим украинским звездам на законодательном уровне запретили это делать. К примеру, теперь границы страны-агрессора не сможет пересечь Антон Птушкин, Андрей Бедняков, Владимир Дантес, Иван Дорн и другие.