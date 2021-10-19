Він погрожував моїй кар’єрі: Галь Гадот висловилася щодо режисера Ліги Справедливості

Популярна актриса Галь Гадот поділилася, що була шокована тим, як з нею розмовляв режисер Ліги Справедливості Джосс Відон.

– Я була шокована тим, як він зі мною розмовляв. У вас паморочиться голова, тому що ви не можете повірити, в те, що вам сказали. І якщо він говорить це мені, то, очевидно, що він говорить це багатьом іншим людям, – сказав Гадот журналу Elle.

Її партнер за фільмом Ліга справедливості Рей Фішер підтвердив слова Гадот щодо поведінки Відона. Раніше також низка зірок телешоу під керівництвом Відона, таких як Ангел і Баффі винищувачка вампірів, заявили про токсичну поведінку режисера на знімальному майданчику.

Актриса раніше стверджувала ізраїльському виданню N12, що Відон погрожував її кар’єрі

Він сказав, що якщо я щось не так зроблю, він зробить мою кар’єру нещасною, – зазначила Галь Гадот.

Відон заперечує будь-які порушення.

Крім звинувачень Фішера, актриса задалася іншим питанням.

– Сказав би він мені так, якби я була чоловіком? Я не знаю. Ми ніколи не дізнаємося. Але у мене дуже сильне почуття справедливості. Я була шокована тим, як він зі мною розмовляв. Але як би там не було, справа зроблена, – додала актриса.