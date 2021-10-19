Он угрожал моей карьере: Галь Гадот высказалась о режиссере Лиги Справедливости

Популярная актриса Галь Гадот поделилась, что была шокирована тем, как с ней разговаривал с ней режиссер Лиги Справедливости Джосс Уидон.

— Я был шокирован тем, как он со мной разговаривал. У вас кружится голова, потому что вы не можете поверить, в то, что вам сказали. И если он говорит это мне, то, очевидно, что он говорит это многим другим людям, — сказал Гадот журналу Elle.

Ее партнер по фильму Лига справедливости Рэй Фишер подтвердил слова Гадот относительно поведения Уидона. Ранее также ряд звезд телешоу под руководством Уидона, таких как Ангел и Баффи истребительница вампиров , заявили о токсичном поведении режиссера на съемочной площадке.

Актриса ранее утверждала израильскому изданию N12, что Уидон угрожал ее карьере

Он сказал, что если я что-то не так сделаю, он сделает мою карьеру несчастной, — отметила Галь Гадот.

Уидон отрицает какие-либо нарушения.

Помимо обвинений Фишера, актриса задалась другим вопросом.

— Сказал бы он мне так, если бы я была мужчиной? Я не знаю. Мы никогда не узнаем. Но у меня очень сильное чувство справедливости. Я была шокирована тем, как он со мной разговаривал. Но как бы то ни было, дело сделано, — добавила актриса.