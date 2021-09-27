На тлі скандалу зі Slipknot: Machine Gun Kelly поліз у бійку з фаном на концерті

Популярний виконавець Machine Gun Kelly влаштував бійку з глядачем на концерті. Інцидент стався на метал-фесті Louder Than Life.

Відбувалося все це на тлі скандалу Machine Gun Kelly і Slipknot. Річ у тому, що раніше Kelly позиціонував себе хіп-хоп виконавцем, однак останнім часом він почав робити більш важку музику. Щодо цього несхвально висловився лідер Slipknot Корі Тейлор. Він заявив, що Kelly зазнав невдачі в одному жанрі і вирішив зайнятися роком.

На рамках фестивалю Louder Than Life Slipknot і Machine Gun Kelly виступали одночасно, але на різних сценах.

Kelly почав свій виступ з тиради проти Slipknot, назвавши гурт Старими дивними хлопцями в масках.

Однак натовп любителів важкої музики не оцінив таку промову. Загалом, під час концерту були чутні негативні вигуки у бік Machine Gun Kelly. Також у натовпі було багато тих, хто висвистував або показував середній палець.

В якийсь момент Machine Gun Kelly розговорився з відвідувачем фестивалю, навіть пригрозивши йому світловим мечем із Зоряних воєн, який чомусь був на сцені.

Я бачу тебе, чувак. Я бачу, як ти до біса злишся у своєму дивному грьобаному вбранні. Я тут через те саме лайно, для якого ти тут, так що все добре. Ясно, що я нікуди не піду, так що просто насолоджуйся, – вигукнув Machine Gun Kelly.

Свою промову він також приправив нецензурною лексикою.

В один момент Kelly влаштував бійку з глядачем, спустившись зі сцени. На деяких відео видно, як артист кидається з кулаками, але його швидко відтягує охорона.

Після інциденту Machine Gun Kelly продовжив співати, відпрацювавши виступ до кінця.