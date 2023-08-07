Співачка Мішель Андраде розповіла, у яких стосунках зараз з музичним продюсером Потапом, підопічною якого раніше була.

За її словами, вона мирно пішла з лейблу MOЗGI Entertainment, ба більше, Потап та Ірина Горова дозволили виконувати їй її пісні. Незважаючи на це, Мішель думає, що у Потапа є образа на неї.

– Він творча людина. Я не хочу якогось сексизму зараз, але, мені здається, що він образився на мене. Тому що він вклав своє серце і свої гроші. Я також вклала свою душу і свій час, свою молодість. Мені здається, він досі тримає якусь образу всередині, – зазначила Андраде.

Додає, причиною образи могло стати те, що вона почала говорити ні, чого раніше не робила. Зазначає, їй уже просто захотілося робити те, що подобається, проте Мішель розуміє, чому Потап міг затаїти образу, адже вклав у неї багато коштів.

Крім того, Андраде сказала, чому все таки вирішила припинити співпрацю з лейбом.

– Мені було більш незручно через творчість, через музику, яку я хотіла випускати. Мені не давали можливість цього робити. Я розумію зараз чому… У якийсь момент, коли я залишилася без них і випустила кілька своїх пісень – зрозуміла, що є творчість для себе, є бізнес, який треба створювати. Це твій заробіток. Я зрозуміла їх, – сказала виконавиця.

Мішель зазначила, що ніколи не шкодувала про те, що розійшлася з лейблом, адже це її досвід, за який вона вдячна.