Певица Мишель Андраде рассказала, в каких отношениях сейчас находится с музыкальным продюсером Потапом, подопечной которого ранее была.

По ее словам, она мирно ушла с лейбла MOЗGI Entertainment, более того, Потап и Ирина Горовая разрешили исполнять ей ее песни. Несмотря на это, Мишель думает, что у Потапа есть обида на нее.

— Он творческий человек. Я не хочу какого-то сексизма сейчас, но, мне кажется, что он обиделся на меня. Потому что он вложил свое сердце и свои деньги. Я также вложила свою душу и свое время, свою молодость. Мне кажется, он до сих пор держит какую-то обиду внутри, — отметила Андраде.

Добавляет, причиной обиды могло стать то, что она начала говорить нет, чего ранее не делала. Отмечает, ей уже просто захотелось делать то, что нравится, однако Мишель понимает, почему Потап мог затаить обиду, ведь вложил в нее много средств.

Кроме того, Андраде сказала, почему все таки решила прекратить сотрудничество с лейбом.

— Мне было более неудобно из-за творчества, из-за музыки, которую я хотела выпускать. Мне не давали возможность этого делать. Я понимаю сейчас почему… В какой-то момент, когда я осталась без них и выпустила несколько своих песен — поняла, что есть творчество для себя, есть бизнес, который надо создавать. Это твой заработок. Я поняла их, — сказала исполнительница.

Мишель отметила, что никогда не жалела о том, что разошлась с лейблом, ведь это ее опыт, за который она благодарна.