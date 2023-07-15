Починаю жити, як звичайна людина: Мішель Андраде – про життя під час війни

Співачка Мішель Андраде зізналася, що за час повномасштабної війни коло її спілкування змінилося. Втім вона переконана, що такі зміни – на краще.

– Дуже вдячна за нові знайомства, які подарував мені цей період. Минулого травня я переїхала в Іспанію разом із моєю менеджеркою, стилісткою та ще однією дівчинкою, з якою не була знайома. Ми подружилися й досі продовжуємо жити разом. Також у мене є друзі та рідні за кордоном. Спілкуємося з ними по аудіо, відео, робимо спільні зідзвони… Підтримуємо зв’язок, бо це важливо! – сказала співачка за лаштунками шоу Хто зверху? (Новий канал).

За словами Андраде, через зміну робочого графіку останнім часом вона проводить із друзями значно більше часу офлайн.

– Я розділяю з друзями хобі – йогу, медитацію, спорт. Вважаю, що, коли робиш важливі для тебе речі разом, стосунки стають міцнішими. І ви розумієте одне одного краще. Раніше зустрічалася з друзями саме по роботі, бо мої друзі – це люди з шоубізнесу: стилісти, режисери, фотографи… Тоді ми проводили час здебільшого на зйомках шоу, кліпів, на концертах, бо графік був дуже насичений! А зараз просто виходимо на прогулянку або на каву. Починаю жити, як звичайна людина. І мені це подобається, – говорить співачка.