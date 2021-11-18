Американський кінорежисер та актор Шон Пенн вперше приїхав в Україну та зустрівся із нашими військовослужбовцями.

Володар двох Оскарів спільно із українською продюсерською групою планує зняти документальний фільм про нашу країну. Мета кінострічки – розповісти якомога більшій кількості людей про те, що наразі відбувається в Україні.

Шон Пенн на власні очі побачив наслідки російської агресії. Режисер відвідав один із населених пунктів Приазов’я, що неабияк постраждав від прибічників кремлівської експансії.

Під час візиту актор поспілкувався з українськими військовослужбовцями, які захищають та відстоюють територію нашої країни, а також дають гідну відсіч ворогові.

Несподіванкою для Шона та американської делегації стало те, що значний відсоток українських військовослужбовців становлять жінки, які нарівні з чоловіками виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення.

Інформація про те, що Шон Пенн приїхав в Україну, вперше з’явилася 16 листопада. Знімання фільму відбувається у режимі секретності. Актор уже взяв інтерв’ю у різних людей на місці загибелі активістів Євромайдану, проте їх просять зберігати конфіденційність.

Режисер знімає документальні кінострічки про резонансні події.