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Вільна та непокірна: Могилевська презентувала нову пісню про війну в Україні

30 Травня 2022, 11:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вільна та непокірна: Могилевська презентувала нову пісню про війну в Україні

Співачка Наталія Могилевська презентувала кліп на свою нову пісню Я вдома (Діва Марія).

Зйомки ролика проходили в центрі Києва, а також у містах із трагічною історією воєнних дій – Бучі, Ірпені та Бородянці. Також у кліпі з’являються й інші кадри, зроблені під час російсько-української війни.

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– Як з перших днів життя, так і з перших днів війни я була з тобою, мій Київ, співала тобі в метро, ​​робила все можливе та неможливе, як і тисячі твоїх жінок із тобою весь цей час. Ми зможемо пережити цю війну, ми обов’язково побачимо парад Перемоги на твоєму Хрещатику, – наголосила Могилевська.

Шанувальники Наталії оцінили її нову роботу, наголосивши на емоційному виконанні композиції.

  • Дуже сильно, глибоко та до сліз! Швидкої перемоги нам! І швидкого повернення до рідних домівок!
  • Неймовірна пісня. Голос ваш проникливий бере за душу та серце.
  • Наталія, дякую за чудову тематичну пісню. Плачу… Ми обов’язково переможемо!
  • Це дуже чуттєво, неймовірна робота.
  • Дуже сильна пісня! Крик душі! – пишуть у коментарях під кліпом.

Раніше Наталія Могилевська записала нову версію пісні Місяць. Артистка переспіла її з актуальними рядками про війну.

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Теги
Наталя Могилевська, Новий кліп, прем’єра
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