Співачка Наталія Могилевська презентувала кліп на свою нову пісню Я вдома (Діва Марія).
Зйомки ролика проходили в центрі Києва, а також у містах із трагічною історією воєнних дій – Бучі, Ірпені та Бородянці. Також у кліпі з’являються й інші кадри, зроблені під час російсько-української війни.
– Як з перших днів життя, так і з перших днів війни я була з тобою, мій Київ, співала тобі в метро, робила все можливе та неможливе, як і тисячі твоїх жінок із тобою весь цей час. Ми зможемо пережити цю війну, ми обов’язково побачимо парад Перемоги на твоєму Хрещатику, – наголосила Могилевська.
Шанувальники Наталії оцінили її нову роботу, наголосивши на емоційному виконанні композиції.
- Дуже сильно, глибоко та до сліз! Швидкої перемоги нам! І швидкого повернення до рідних домівок!
- Неймовірна пісня. Голос ваш проникливий бере за душу та серце.
- Наталія, дякую за чудову тематичну пісню. Плачу… Ми обов’язково переможемо!
- Це дуже чуттєво, неймовірна робота.
- Дуже сильна пісня! Крик душі! – пишуть у коментарях під кліпом.
Раніше Наталія Могилевська записала нову версію пісні Місяць. Артистка переспіла її з актуальними рядками про війну.