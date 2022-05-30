Співачка Наталія Могилевська презентувала кліп на свою нову пісню Я вдома (Діва Марія).

Зйомки ролика проходили в центрі Києва, а також у містах із трагічною історією воєнних дій – Бучі, Ірпені та Бородянці. Також у кліпі з’являються й інші кадри, зроблені під час російсько-української війни.

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– Як з перших днів життя, так і з перших днів війни я була з тобою, мій Київ, співала тобі в метро, ​​робила все можливе та неможливе, як і тисячі твоїх жінок із тобою весь цей час. Ми зможемо пережити цю війну, ми обов’язково побачимо парад Перемоги на твоєму Хрещатику, – наголосила Могилевська.

Шанувальники Наталії оцінили її нову роботу, наголосивши на емоційному виконанні композиції.

Дуже сильно, глибоко та до сліз! Швидкої перемоги нам! І швидкого повернення до рідних домівок!

Неймовірна пісня. Голос ваш проникливий бере за душу та серце.

Наталія, дякую за чудову тематичну пісню. Плачу… Ми обов’язково переможемо!

Це дуже чуттєво, неймовірна робота.

Дуже сильна пісня! Крик душі! – пишуть у коментарях під кліпом.

Раніше Наталія Могилевська записала нову версію пісні Місяць. Артистка переспіла її з актуальними рядками про війну.