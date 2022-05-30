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Свободная и непокорная: Могилевская презентовала новую песню о войне в Украине

30 мая 2022, 11:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Свободная и непокорная: Могилевская презентовала новую песню о войне в Украине

Певица Наталия Могилевская презентовала клип на свою новую песню Я вдома (Діва Марія).

Съемки ролика проходили в центре Киева, а также в городах с трагической историей военных действий — Буче, Ирпене и Бородянке. Также в клипе появляются и другие кадры, сделанные во время российско-украинской войны.

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— Как с первых дней жизни, так и с первых дней войны я была с тобой, мой Киев, пела тебе в метро, делала все возможное и невозможное, как и тысячи твоих женщин с тобой все это время. Мы сможем пережить эту войну, мы обязательно увидим парад Победы на твоем Крещатике, — отметила Могилевская.

Поклонники Наталии оценили ее новую работу, отметив эмоциональное исполнение композиции.

  • Очень сильно, глубоко и до слез! Скорой победы нам! И быстрого возвращения в родные дома!
  • Невероятная песня. Голос ваш проникновенный берет за душу и сердце.
  • Наталия, спасибо за прекрасную тематическую песню. Плачу… Мы обязательно победим!
  • Это очень чувственно, невероятная работа.
  • Очень сильная песня! Крик души! — пишут в комментариях под клипом.

Ранее Наталия Могилевская записала новую версию песни Місяць. Артистка перепела ее с актуальными строчками о войне.

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Теги
Наталья Могилевская, Новый клип, прем’єра
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