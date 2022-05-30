Певица Наталия Могилевская презентовала клип на свою новую песню Я вдома (Діва Марія).

Съемки ролика проходили в центре Киева, а также в городах с трагической историей военных действий — Буче, Ирпене и Бородянке. Также в клипе появляются и другие кадры, сделанные во время российско-украинской войны.

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— Как с первых дней жизни, так и с первых дней войны я была с тобой, мой Киев, пела тебе в метро, делала все возможное и невозможное, как и тысячи твоих женщин с тобой все это время. Мы сможем пережить эту войну, мы обязательно увидим парад Победы на твоем Крещатике, — отметила Могилевская.

Поклонники Наталии оценили ее новую работу, отметив эмоциональное исполнение композиции.

Очень сильно, глубоко и до слез! Скорой победы нам! И быстрого возвращения в родные дома!

Невероятная песня. Голос ваш проникновенный берет за душу и сердце.

Наталия, спасибо за прекрасную тематическую песню. Плачу… Мы обязательно победим!

Это очень чувственно, невероятная работа.

Очень сильная песня! Крик души! — пишут в комментариях под клипом.

Ранее Наталия Могилевская записала новую версию песни Місяць. Артистка перепела ее с актуальными строчками о войне.