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Вікторія Варлей з Холостяка 12 розповіла, яку пластику робила

24 Листопада 2022, 14:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вікторія Варлей
Джерело: СТБ

Учасниця романтичного реаліті Холостяк 12 і акторка Вікторія Варлей розповіла, які пластичні операції робила.

Так, дівчина вирішила влаштувати в Instagram-stories рубрику Питання-відповідь і поспілкуватися зі своїми підписниками. Хтось із фоловерів поцікавився, чи робила Вікторія якісь маніпуляції зі своєю зовнішністю, на що вона чесно відповіла – так.

Як виявилося, Варлей робила операцію на повіках – блефаропластику і видаляла грудки Біша. Також вона збільшувала губи.

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– Транскон’юнктивальна безшовна нижня блефаропластика, часткове видалення Біша. Після проєкту збільшила губи. Раз на пів року роблю біоревіталізацію і ботокс, – не приховуючи сказала Вікторія.

Не стала ігнорувати запитання Варлей про вагу і зріст. Так, акторка чесно зізналася, що її вага 53 кілограми при зрості 173 сантиметри.

Виктория Варлей

Зазначимо, Вікторія Варлей колишня дівчина актора Тараса Цимбалюка. Разом пара була протягом трьох років, періодично розходячись і сходячись, проте двом творчим особистостям ужитися не вдалося.

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