Учасниця романтичного реаліті Холостяк 12 і акторка Вікторія Варлей розповіла, які пластичні операції робила.

Так, дівчина вирішила влаштувати в Instagram-stories рубрику Питання-відповідь і поспілкуватися зі своїми підписниками. Хтось із фоловерів поцікавився, чи робила Вікторія якісь маніпуляції зі своєю зовнішністю, на що вона чесно відповіла – так.

Як виявилося, Варлей робила операцію на повіках – блефаропластику і видаляла грудки Біша. Також вона збільшувала губи.

Зараз дивляться

– Транскон’юнктивальна безшовна нижня блефаропластика, часткове видалення Біша. Після проєкту збільшила губи. Раз на пів року роблю біоревіталізацію і ботокс, – не приховуючи сказала Вікторія.

Не стала ігнорувати запитання Варлей про вагу і зріст. Так, акторка чесно зізналася, що її вага 53 кілограми при зрості 173 сантиметри.

Зазначимо, Вікторія Варлей колишня дівчина актора Тараса Цимбалюка. Разом пара була протягом трьох років, періодично розходячись і сходячись, проте двом творчим особистостям ужитися не вдалося.