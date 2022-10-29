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Тарас Цимбалюк відреагував на участь колишньої в Холостяку

29 Жовтня 2022, 17:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тарас Цимбалюк відреагував на участь колишньої в Холостяку
Джерело: Тарас Цимбалюк

Актор Тарас Цимбалюк відреагував на участь колишньої дівчини в романтичному реаліті Холостяк 12. Йдеться про Вікторію Варлей.

Так, зірка серіалу Спіймати Кайдаша не зміг пройти повз фото Вікторії з першої церемонії троянд, яким вона поділилася в Instagram. Цимбалюк вирішив залишити коментар.

 – Шкода, що тебе виженуть в третьому ефірі, – написав Тарас, доповнивши свій коментар смайликами, що сміються.

Вікторія не стала мовчати і відреагувала.

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– Я тобі більше нічого по секрету не скажу, мавпа ти, – написала вона у відповідь.

Нагадаємо, 28 жовтня відбулася довгоочікувана прем’єра Холостяка 12, в якому головний герой – бізнесмен Алекс Топольський. Перший випуск пройшов доволі цікаво і був сповнений сюрпризів.

Так, стало відомо, що колишня кохана Тараса Цимбалюка боротиметься за серце Холостяка. 37-річна акторка розповіла, що разом вони були протягом трьох років, проте ужитися двом акторам було важко.

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