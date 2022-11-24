Участница романтического реалити Холостяк 12 и актриса Виктория Варлей рассказала, какие пластические операции делала.

Так, девушка решила устроить в Instagram-stories рубрику Вопрос-ответ и пообщаться со своими подписчиками. Кто-то из фолловеров поинтересовался, делала ли Виктория какие-то манипуляции со своей внешностью, на что она честно ответила — да.

Как оказалось, Варлей делала операцию на веках — блефаропластику и удаляла комки Биша. Также она увеличивала губы.

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— Трансконъюнктивальная бесшовная нижняя блефаропластика, частичное удаление Биша. После проекта увеличила губы. Раз в пол года делаю биоревитализацию и ботокс, — не скрывая сказала Виктория.

Не стала игнорировать вопрос Варлей о весе и росте. Так, актриса честно призналась, что ее вес 53 килограмма при росте 173 сантиметра.

Отметим, Виктория Варлей бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка. Вместе пара была на протяжении трех лет, периодически расходясь и сходять, однако двум творческим личностям ужиться не удалось.