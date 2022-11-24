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Виктория Варлей из Холостяка 12 рассказала, какую пластику делала

24 ноября 2022, 14:06
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вікторія Варлей
Источник: СТБ

Участница романтического реалити Холостяк 12 и актриса Виктория Варлей рассказала, какие пластические операции делала.

Так, девушка решила устроить в Instagram-stories рубрику Вопрос-ответ и пообщаться со своими подписчиками. Кто-то из фолловеров поинтересовался, делала ли Виктория какие-то манипуляции со своей внешностью, на что она честно ответила — да.

Как оказалось, Варлей делала операцию на веках — блефаропластику и удаляла комки Биша. Также она увеличивала губы.

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— Трансконъюнктивальная бесшовная нижняя блефаропластика, частичное удаление Биша. После проекта увеличила губы. Раз в пол года делаю биоревитализацию и ботокс, — не скрывая сказала Виктория.

Не стала игнорировать вопрос Варлей о весе и росте. Так, актриса честно призналась, что ее вес 53 килограмма при росте 173 сантиметра.

Виктория Варлей

Отметим, Виктория Варлей бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка. Вместе пара была на протяжении трех лет, периодически расходясь и сходять, однако двум творческим личностям ужиться не удалось.

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