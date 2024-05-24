Український співак Віктор Павлік вийшов на зв’язок після перенесеної операції на серці.

Як Віктор Павлік почувається після операції

У сториз в Instagram артист поділився фото з лікарняної палати, яке зробила його дружина, блогерка Катерина Репяхова. Вона повідомила, що життю Павліка тепер нічого не загрожує. Співак натомість подякував коханій за те, що вона увесь час була поруч з ним.

За словами Катерини, Павлік дуже легко переніс реабілітацію. Вже через тиждень після операції артист взяв до рук гітару.

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Крім цього, Віктор Павлік показав кадри, зроблені у реанімації.

Раніше Репяхова повідомляла, що Віктор Павлік переніс операцію на серці, яка тривала 4 години. Під час неї у співака сталася на пів години зупинка серця.

Павлік був під’єднаний до апарату штучного кровообігу та ШВЛ. Два дні артист перебував у реанімації.

На щастя, зараз Павлік почувається значно краще. Як зізнається дружина співака, Віктор дуже довго наважувався на операцію, але зрештою зробив це заради сина.

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Фото: Віктор Павлік