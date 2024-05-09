Блогерка та дружина Віктора Павліка Катя Репяхова розповіла про діагноз їхнього спільного сина Михайла. Зовсім скоро хлопчику виповниться 3 рочки, і він досі не заговорив.

Катя Репяхова озвучила діагноз сина Віктора Павліка

Так, в Instagram Катерина часто публікує, як опікується своїм сином – водить його на нейрокорекцію та інші різноманітні заняття, щоб хлопчик розвивався. Тепер блогерка розповіла про діагноз, який поставили її синові – диспраксія.

– Нарешті ми знаємо чітко діагноз сина. Диспраксія. Працюємо, віримо. Тільки вперед, – прокоментувала новину Катерина.

Також знаменитість додала, що крім нейрокорекції двічі на тиждень, у Михайла буде ще й два заняття з логопедом.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Репяхова розповіла про затримку мовлення у 2-річного сина. Катерина зазначила, що вони із чоловіком вирішили не вдаватися до медикаментозного лікування і зосередилися на педагогічній корекції. Такий підхід дав плоди, і вже до кінця 2023 року він почав вимовляти деякі слова, краще розуміти, що до нього звертаються.

Блогерство приносить як плоди, так і змушує стикатися з негативом, особливо коли контент складається з показу свого життя. Наприклад, у квітні Репяхова відповіла на хейт на закиди про гроші Віктора Павліка. Хейтери почали писати, що Катя з артистом заради грошей, і намагається продати себе якнайдорожче.