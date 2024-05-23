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Дві доби в реанімації: Віктору Павліку зробили операцію на серці

23 Травня 2024, 13:26
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Катерина Репяхова, Віктор Павлік
Джерело: Катерина Реп’яхова

Співак Віктор Павлік переніс операцію на серці, яка тривала 4 години. Дружина артиста Катерина Репяхова розповіла, як почувається артист.

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На своїй сторінці в Instagram Катерина Репяхова опублікувала відео з Інституту серця, спеціалісти якого й робили операцію Павліку.

– Десять днів у лікарні. Пів години зупинки мого коханого серця. Пів години на апараті штучного кровообігу. Дві доби в реанімації. Пів доби ШВЛ і очікування, коли почне дихати сам. Дві доби без звʼязку. Дві доби нескінченних дзвінків в реанімацію. І нарешті реабілітація. Для мене це була вічність…- поділилася дружина співака.

Катерина Репяхова подякувала хірургам та додала, що це були надскладні дні, які їм вдалося пережити разом.

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У коментарях прихильники бажають артисту якнайшвидшого відновлення та зичать сил витримати це випробування.

  • Слава Богу все добре вже. Скорішого одужання чоловіку!
  • Швидкої благополучної реабілітації!
  • Слава Богу за те, що все закінчилось благополучно! Довгих та щасливих років життя вам із ВП.
  • Швидкого одужання. Теж робили таку саму операцію саме там. Витягли з того світу.
  • Катюша! Тримайся! Віктору Франковичу легкої реабілітації.
  • Розумію вас, сама через це пройшла, аж мурашки по шкірі. Одужання швидшого чоловіку!
  • Дай Бог вам сил!

Раніше Катерина Репяхова розповідала, що Віктор Павлік нарешті згодився зробити операцію на серці, адже його здоровʼю загрожувала смертельна небезпека.

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Віктор Павлік Катя Репяхова Операція
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