Співак Віктор Павлік переніс операцію на серці, яка тривала 4 години. Дружина артиста Катерина Репяхова розповіла, як почувається артист.
Віктора Павліка прооперували – що відомо про його стан
На своїй сторінці в Instagram Катерина Репяхова опублікувала відео з Інституту серця, спеціалісти якого й робили операцію Павліку.
– Десять днів у лікарні. Пів години зупинки мого коханого серця. Пів години на апараті штучного кровообігу. Дві доби в реанімації. Пів доби ШВЛ і очікування, коли почне дихати сам. Дві доби без звʼязку. Дві доби нескінченних дзвінків в реанімацію. І нарешті реабілітація. Для мене це була вічність…- поділилася дружина співака.
Катерина Репяхова подякувала хірургам та додала, що це були надскладні дні, які їм вдалося пережити разом.
Реакція мережі на новину про операцію Віктора Павліка
У коментарях прихильники бажають артисту якнайшвидшого відновлення та зичать сил витримати це випробування.
- Слава Богу все добре вже. Скорішого одужання чоловіку!
- Швидкої благополучної реабілітації!
- Слава Богу за те, що все закінчилось благополучно! Довгих та щасливих років життя вам із ВП.
- Швидкого одужання. Теж робили таку саму операцію саме там. Витягли з того світу.
- Катюша! Тримайся! Віктору Франковичу легкої реабілітації.
- Розумію вас, сама через це пройшла, аж мурашки по шкірі. Одужання швидшого чоловіку!
- Дай Бог вам сил!
Раніше Катерина Репяхова розповідала, що Віктор Павлік нарешті згодився зробити операцію на серці, адже його здоровʼю загрожувала смертельна небезпека.