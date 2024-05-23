Співак Віктор Павлік переніс операцію на серці, яка тривала 4 години. Дружина артиста Катерина Репяхова розповіла, як почувається артист.

Віктора Павліка прооперували – що відомо про його стан

На своїй сторінці в Instagram Катерина Репяхова опублікувала відео з Інституту серця, спеціалісти якого й робили операцію Павліку.

– Десять днів у лікарні. Пів години зупинки мого коханого серця. Пів години на апараті штучного кровообігу. Дві доби в реанімації. Пів доби ШВЛ і очікування, коли почне дихати сам. Дві доби без звʼязку. Дві доби нескінченних дзвінків в реанімацію. І нарешті реабілітація. Для мене це була вічність…- поділилася дружина співака.

Катерина Репяхова подякувала хірургам та додала, що це були надскладні дні, які їм вдалося пережити разом.

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У коментарях прихильники бажають артисту якнайшвидшого відновлення та зичать сил витримати це випробування.

Слава Богу все добре вже. Скорішого одужання чоловіку!

Швидкої благополучної реабілітації!

Слава Богу за те, що все закінчилось благополучно! Довгих та щасливих років життя вам із ВП.

Швидкого одужання. Теж робили таку саму операцію саме там. Витягли з того світу.

Катюша! Тримайся! Віктору Франковичу легкої реабілітації.

Розумію вас, сама через це пройшла, аж мурашки по шкірі. Одужання швидшого чоловіку!

Дай Бог вам сил!

Раніше Катерина Репяхова розповідала, що Віктор Павлік нарешті згодився зробити операцію на серці, адже його здоровʼю загрожувала смертельна небезпека.