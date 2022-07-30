Син журналіста та телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув у ДТП 2009 року, захищає Україну та бореться з російськими окупантами на фронті.

На особистій сторінці в Instagram 20-річний Іван показав відео з передової та розповів, що вже півтора місяці воює на Донбасі у лавах Першої міжнародної роти спеціального призначення.

– Новодружевськ, Лисичанськ, Сіверськ, Григорівка і Сєрєбрянка стали для нас місцями, де ми навчились функціонувати як злагоджений підрозділ, спати в підвалі під обстрілом всієї руснявоі арти, яку лише можна уявити, цінувати американські МРЄшки в порівнянні з ЗСУшними, копати 24/7, їздити в кузові пікапа, коли в 30 метрах розривається 120-а міна, корегувати дронами нашу арту в умовах постійної роботи ворожого РЕБу, наводити з 1.5км АГС по айфону, відбивати танкові атаки орків з затяжними стрілецькими боями і, на жаль, втрачати наших побратимів, – написав він.

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Іван додав, що війна дуже змінює людей зсередини, і навіть коли солдат на кілька днів повертається до “цивілізації”, то розуміє, що він вже не такий, яким їхав.

– Одна справа читати про війну в новинах чи Telegram-каналах, а інша – це побути тут, тоді просто по погляду розумієш, була людина на “0” чи ні. У будь-якому випадку це лише початок, ще багато руснявих танків/бтрів/піхоти чекають свого знищення і ми будем сумлінно допомогати їм слідувати за кораблем, – написав захисник.

Зазначимо, що журналісту Ігорю Пелиху 3 лютого могло б виповнитись 48 років. У 35 років його життя обірвалося внаслідок аварії в Києві. У нього залишилися дружина і троє дітей – син Іван та доньки Соломія і Устина.

Фото: Іван Пелих