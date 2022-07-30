Сын журналиста и телеведущего Игоря Пелыха, который трагически погиб в ДТП в 2009 году, защищает Украину и борется с российскими оккупантами на фронте.

На личной странице в Instagram 20-летний Иван показал видео с передовой и рассказал, что уже полтора месяца воюет на Донбассе в рядах Первой международной роты специального назначения.

— Новодружевск, Лисичанск, Северск, Григорьевка и Серебрянка стали для нас местами, где мы научились функционировать как слаженное подразделение, спать в подвале под обстрелом всей российской арты, которую только можно представить, ценить американские МРЕшки по сравнению с ВСУшными, копать 24/7, ездить в кузове пикапа, когда в 30 метрах разрывается 120-я мина, корректировать дронами нашу арту в условиях постоянной работы вражеского РЭБа, наводить с 1.5км АГС по айфону, отбивать танковые атаки орков с затяжными стрелковыми боями и, к сожалению, терять наших собратьев, — написал он.

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Иван добавил, что война очень меняет людей изнутри, и даже когда солдат на несколько дней возвращается в “цивилизацию”, то понимает, что он уже не такой, каким ехал.

— Одно дело читать о войне в новостях или Telegram-каналах, а другое – это побыть здесь, тогда просто по взгляду понимаешь, был человек на “0” или нет. В любом случае это только начало, еще многие русские танки/бтров/пехоты ждут своего уничтожения и мы будем добросовестно помогать им следовать за кораблем, — написал защитник.

Отметим, что журналисту Игорю Пелыху 3 февраля могло бы исполниться 48 лет. В 35 лет его жизнь оборвалась в результате аварии в Киеве. У него остались жена и трое детей – сын Иван и дочери Соломия и Устина.

Фото: Иван Пелых