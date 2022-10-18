Співачка Надя Дорофєєва презентувала кліп на пісню У твоїй уші, яка увійшла до нового альбому виконавиці Сенси. У відео артистка закликає українців приєднатися до відновлення зруйнованого житла ворогом.

На початку кліпу ми опиняємося в реальному будинку Наді, наповненому спогадами і речами, залишеними на тих же місцях – саме тут вона зустріла війну і провела перші дні.

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За словами виконавиці, їй не довелося нічого грати і всі емоції знялися з перших дублів – печаль, біль, страх, здивування.

– Коли я вперше зайшла в будинок, торкалася всього навколо, як в кіно. Побачила, скільки у мене було косметики, речей, скільки всього – і зрозуміла, що це вже більше непотрібне. Те, без чого я не могла раніше обійтися, стало незначущим. Цінності змінилися, – говорить Дорофєєва.

Виконавиця згадує своє щасливе дитинство, коли вона тільки мріяла стати артисткою і починала свій шлях до мрії.

Маленька дівчинка, яку ми зустрічаємо в кліпі, замість кадрів щасливого дитинства, бачить кадри страшної війни, жахів і руйнувань. Вона крокує по своєму зруйнованому будинку з порожніми кімнатами і обгорілими стінами.

Режисером кліпу виступив Антон Штука, який з початку війни займається волонтерською діяльністю. Тому У твоїй душі – не просто кліп на пісню з нового альбому, а заклик допомоги тим, хто залишився без будинку напередодні холодів.

Співачка хоче, щоб кожен хто міг, задонатив на відновлення пошкодженого житла через війну волонтерському руху Добробрат.