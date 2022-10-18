Певица Надя Дорофеева презентовала клип на песню У твоїй душі, которая вошла в новый альбом исполнительницы Сенси. В видео артистка призывает украинцев присоединиться к восстановлению разрушенного жилья врагом.

В начале клипа мы оказываемся в реальном доме Нади, наполненном воспоминаниями и вещами, оставленными на тех же местах – именно здесь она встретила войну и провела первые дни.

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По словам исполнительницы, ей не пришлось ничего играть и все эмоции снялись с первых дублей — печаль, боль, страх, удивление.

— Когда я впервые зашла в дом, касалась всего вокруг, как в кино. Увидела, сколько у меня было косметики, вещей, сколько всего – и поняла, что это уже больше ненужное. То, без чего я не могла раньше обойтись, сейчас ничего не значит. Ценности изменились, — говорит Дорофеева.

Исполнительница вспоминает свое счастливое детство, когда она только мечтала стать артисткой и начинала свой путь к мечте.

Маленькая девочка, которую мы встречаем в клипе, вместо кадров счастливого детства, видит кадры страшной войны, ужасов и разрушений. Она шагает по своему разрушенному дому с пустыми комнатами и обгоревшими стенами.

Режиссером клипа выступил Антон Штука, который с начала войны занимается волонтерской деятельностью. Поэтому У твоїй душі — не просто клип на песню из нового альбома, а призыв к помощи тем, кто лишился своих домов в преддверии холодов.

Певица хочет, чтобы каждый кто мог, задонатил на восстановление поврежденного жилья из-за войны волонтерскому движению Добробрат.