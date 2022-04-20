Війна очима відомих українців: ведучий ICTV Сергій Лиховида запустив YouTube-канал Розмова

Ведучий ICTV Сергій Лиховида запустив YouTube-канал Розмова. У новому проєкті він братиме інтерв’ю у відомих українців. Вони говоритимуть на теми, які зараз кожен із нас підіймає на своїй “кухні”.

Герої розповідатимуть, як війна вплинула на їхнє життя, та життя їхніх рідних, і поділяться всіма переживаннями, які киплять у них у серці.

– Як і більшості людей, мені просто хотілося поговорити про те, що зараз відбувається, тому що тримати це в собі дуже складно. Це не класичне інтерв’ю, це відверта та щира розмова. Такий сеанс психотерапії, ‒ розповідає Сергій.

Першим гостем став відомий телеведучий Григорій Решетнік. Він розповів про перші вибухи, які бачив на власні очі, та евакуацію з трьома дітьми.

– Крім того, що ми підіймаємо важкі теми, я хочу, щоб люди отримали заряд позитиву, світла, енергії та мотивації. Коли вони чують слова підтримки не тільки від представників влади, але й від тих людей, за якими стежать, яких люблять, телепрограми яких дивляться і музику яких слухають, це також допомагає відчути, що ти не самотній у своїх переживаннях. Зараз всі разом. Ти співак чи телеведучий ‒ війна торкнулась кожного. І кожен вірить у перемогу, ‒ наголошує ведучий ICTV.

Фото: Сергій Лиховида