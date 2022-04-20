Война глазами известных украинцев: ведущий ICTV Сергей Лиховида запустил YouTube-канал Розмова

Ведущий ICTV Сергей Лиховида запустил YouTube-канал Розмова. В новом проекте ведущий будет брать интервью у известных украинцев. Они станут говорить на темы, которые сейчас каждый из нас поднимает у себя “на кухне”.

Герои будут рассказывать, как война повлияла на их жизнь, и жизнь их родных, и поделятся всеми переживаниями, которые кипят у них в сердце.

– Как и большинству людей, мне просто хотелось поговорить о том, что сейчас происходит, потому что держать это в себе очень сложно. Это не классическое интервью, это откровенный и искренний разговор. Такой сеанс психотерапии, – рассказывает Сергей.

Первым гостем стал известный телеведущий Григорий Решетник. Он рассказал о первых взрывах, которые видел своими глазами, и эвакуации с тремя детьми.

– Кроме того, что мы поднимаем трудные темы, я хочу, чтобы люди получили заряд позитива, света, энергии и мотивации. Когда они слышат слова поддержки не только от представителей власти, но и от людей, за которыми следят, которых любят, телепрограммы которых смотрят и музыку которых слушают, это также помогает почувствовать, что ты не одинок в своих переживаниях. Сейчас все вместе. Ты певец или телеведущий – война коснулась каждого. И каждый верит в победу, – отмечает ведущий ICTV.

Фото: Сергей Лиховида