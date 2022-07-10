Лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин виступить у метро Києва. Дивитися концерт можна буде 10 липня у марафоні Єдині новини. Початок о 21.00.

Онлайн-трансляція концерту також буде доступна на YouTube-каналі Фактів ICTV.

Інтерв’ю та концерт Валерія Харчишина (Друга ріка) – онлайн-трансляція

Зараз дивляться

Крім того, в інтерв’ю Валерій Харчишин відверто розповість про відчуття провини, а також те, як змінилися українці за час повномасштабної війни. Крім того, артист згадає про колег, які не поспішають змінюватися і не можуть викорінити в собі москаля.