Лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин выступит в метро Киева. Посмотреть концерт можно будет 10 июля в марафоне Єдині новини. Начало в 21.00.

Онлайн-трансляция концерта также будет доступна на YouTube-канале Фактов ICTV.

Интервью и концерт Валерия Харчишина (Друга ріка) — онлайн-трансляция

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Кроме того, в интервью Валерий Харчишин откровенно расскажет о чувстве вины, а также о том, как изменились украинцы за время полномасштабной войны. Кроме того, артист вспомнит о коллегах, которые не спешат меняться и не могут искоренить в себе москаля.