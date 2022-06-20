Лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин розповів, чому українці так довго слухали російську попмузику, а також висловився про нову заборону щодо творчості з РФ.

– Ми самі себе робили росіянами. За допомогою музики нас робили частиною Росії – ми співали пісні їхньою мовою та ставали частиною російськомовного простору. Спочатку йдуть російські пісні, за ними – російські паспорти, а потім уже летять російські бомби, – розповів Харчишин.

Валерій також прокоментував нещодавній закон про заборону виконання російської музики в Україні.

Зараз дивляться

– Такий закон мали ухвалити ще набагато раніше. Можливо, у такому разі війни б і не було. Випалюючи все російське у собі, ми боремося з агресією РФ і робимо все, щоб не стати частиною інформаційного російського простору. Ідея хороша, але реалізація невдала – у цьому законі ми нічого не бачимо про інформаційний цифровий простір. Ніхто не співпрацює з Google та інтернет-платформами, які розповсюджують музику незалежно від наших законів, – заявив музикант.

Раніше Харчишин закликав Винника повернутися до України та допомогти країні у цей нелегкий час. Як відомо, Олег уже давно не з’являється на публіці, у зв’язку з чим у багатьох виникають питання, де він і чим займається. Валерій розповів, як співак може допомогти нашій країні.