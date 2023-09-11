Співачка Оля Полякова зрідка постить світлини чоловіка Вадима Буряковського. Проте, на честь 19-ї річниці весілля виставила в соцмережі родинне фото, до якого додала слова привітання.

– Нашій сім’ї сьогодні 19! Звісно, ми удвох забули про це, але коли так довго знаєш один одного це не страшно… Страшно коли війна розділяє, забирає… Дай нам Бог миру! Перемоги! Тоді відсвяткуємо!

Шанувальники артистки у коментарях лишили численні привітання та побажання родині Олі Полякової та Вадима Буряковського, які виховують двох доньок – Марію та Алісу.

Вітаю! Щастя вашій родині! Ви – класнючі!

Ви чимось навіть схожі з Вадимом!

Вітаємо! Ви такі файні – файні, як музика грає!

Аліса – це просто клон батька, а Марія – ваш! Вітаю вашу родину, з такою мамою нудно в сімʼї не буває!

Якщо знайти фото чоловіка в Instagram Суперблондинки – справа не з легких, то фото своїх доньок співачка постить доволі регулярно. Також вона часто розповідає про своїх дітей під час розмов з Машею Єфросиніною на спільному шоу. Зокрема, останній випуск був присвячений різним фобіям, що їх мають дорослі та діти.